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وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة ‎استعدادًا لعودة الرحلات الدولية

منذ ساعة
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وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة ‎استعدادًا لعودة الرحلات الدولية

الرياض (صدى):
زار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس الأربعاء, مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتُخذت من تدابير، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعداداً لعودة السفر الدولي، بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الأثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م .

وتجول معاليه خلال الزيارة في صالات السفر ومناطق إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، واطلع على جاهزية الجوازات والمسارات وإجراءات المغادرة الدولية، والانتقال بالقطار الآلي لمنطقة المغادرة الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, واطلع على البوابات الجديدة، ومنطقة مركز النقل الأكواريوم.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات مطارات المملكة ‏وجاهزيتها لعودة الرحلات الدولية، استعداداً لعودة السفر الدولي ابتداءً من يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ.

وزير النقل
مطار الرياض
مطار جدة

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل عام وانت بخير وصحه وسلامه وجميع الامه الاسلاميه
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم لا شماته وربي لا تبلانا وهي الخسرانه واهلها الله يعينهم قلبت العيد عندهم نكد وحزن. يعني...
0 ! ! 4 327444
محمد م هل
علي شامي
كلام منطقي وصحيح ... واستشعار المسؤولية تبدأ من الفرد بغض النظر عن العقوبات والمخالفات صحتك ومن حولك مسؤوليتك أولًّا.
علي شامي
أنا توقعت كذا لأنه مستحيل التلاعب في الأوزان للأشياء المستوردة وثقتنا في مؤسساتنا كبيرة ... الله يحمي بلدنا ولايغير علينا مانحن فيه من نعم...

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