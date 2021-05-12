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بالفيديو.. الاحتفال بقدوم العيد في محافظة الدائر بني مالك

منذ ساعة
1681
بالفيديو.. الاحتفال بقدوم العيد في محافظة الدائر بني مالك

جازان (صدى):
وثق مقطع فيديو مظاهر الاحتفال بـ "ليلة العيد" في محافظة الدائر بـ "بني مالك".

وأظهر "الفيديو" الاحتفال بالعيد من خلال الألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة.

عيد الفطر
ليلة العيد
احتفالات العيد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم لا شماته وربي لا تبلانا وهي الخسرانه واهلها الله يعينهم قلبت العيد عندهم نكد وحزن. يعني...
0 ! ! 4 327444
محمد م هل
علي شامي
كلام منطقي وصحيح ... واستشعار المسؤولية تبدأ من الفرد بغض النظر عن العقوبات والمخالفات صحتك ومن حولك مسؤوليتك أولًّا.
علي شامي
أنا توقعت كذا لأنه مستحيل التلاعب في الأوزان للأشياء المستوردة وثقتنا في مؤسساتنا كبيرة ... الله يحمي بلدنا ولايغير علينا مانحن فيه من نعم...
خبير زمانه
الله يحفظ جميع جنودنا بالحد الجنوبي ويعودون لاهلهم سالمين

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