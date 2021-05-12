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وزير الصحة يوجه رسالة للجميع بشأن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر 

منذ 7 دقائق
1243
وزير الصحة يوجه رسالة للجميع بشأن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر 

الرياض (صدى):
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن عيد الفطر، قائلة: " احتاجُ اهتمامكم، في عيدكم كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة " .

وشدد: " اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين " .

وتابع: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح.. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم " .

وزارة الصحة
توفيق الربيعة
عيد الفطر
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله يحفظ جميع جنودنا بالحد الجنوبي ويعودون لاهلهم سالمين
خبير زمانه
الله يحفظ جميع جنودنا بالحد الجنوبي ويعودون لاهلهم سالمين
زاير
لا تكذب في العيد .
شعبيات
أنصح الجميع بالتباعد والله الفيروس شغااااال خصوصا الذي أخذ اللقاح يعتبر حامل للفايرس فحتى لاتصاب الاتصال يكفي الرسالة تكفي وحفظ الله المسلمين وتقبل الله...
ع ع ع ع
سماجه

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