الهلال يبدأ تدريباته الفنية استعدادًا لمواجهة الباطن

ماجد محمد (صدى):
أدى الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الباطن" يوم الجمعة المقبل.
وبدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات فنية متنوعة حيث طبق المدير الفني "خوسيه مورايس" عددًا من الجمل التكتيكية.
كما اختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما أجرى "عبدالله عطيف" مرانًا بالجري وأداء تدريبات لياقته بالكرة.
وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
ويأتي ذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.