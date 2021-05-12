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الهلال يبدأ تدريباته الفنية استعدادًا لمواجهة الباطن

منذ 21 دقيقة
1384
الهلال يبدأ تدريباته الفنية استعدادًا لمواجهة الباطن

ماجد محمد (صدى):
أدى الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الباطن" يوم الجمعة المقبل.

وبدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات فنية متنوعة حيث طبق المدير الفني "خوسيه مورايس" عددًا من الجمل التكتيكية.

كما اختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما أجرى "عبدالله عطيف" مرانًا بالجري وأداء تدريبات لياقته بالكرة.

وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويأتي ذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

الهلال
الباطن

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خبير زمانه
الله يحفظ جميع جنودنا بالحد الجنوبي ويعودون لاهلهم سالمين
خبير زمانه
الله يحفظ جميع جنودنا بالحد الجنوبي ويعودون لاهلهم سالمين
زاير
لا تكذب في العيد .
شعبيات
أنصح الجميع بالتباعد والله الفيروس شغااااال خصوصا الذي أخذ اللقاح يعتبر حامل للفايرس فحتى لاتصاب الاتصال يكفي الرسالة تكفي وحفظ الله المسلمين وتقبل الله...
ع ع ع ع
سماجه

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