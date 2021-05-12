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موقف طريف لحمد آل منصور وفيتوريا في ليلة تتويج النصر بالدوري

منذ 38 دقيقة
1448
موقف طريف لحمد آل منصور وفيتوريا في ليلة تتويج النصر بالدوري

طلال الغامدي (صدى):
استذكر نجم النصر السابق ونادي الاتحاد الحالي، حمد آل منصور، تتويج فريقه السابق بالنسخة قبل الماضية من لقب دوري المحترفين.

وظهر حمد آل منصور، في مقطع فيديو، يروي موقفا طريفا بينه وبين المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر، خلال مباراة التتويج باللقب.

وقال حمد آل منصور، إنه لاحظ شعور عبدالعزيز الجبرين بإرهاق شديد وعدم القدرة على مواصلة اللعب، لذلك طلب من ثنائي الخبرة في الفريق، وليد عبدالله وعمر، التحدث مع فيتوريا بشأن استبدال الجبرين ولكنهما رفضا وطلبا منه الذهاب بنفسه.

وأوضح أنه ذهب إلى فيتوريا الذي كان في حالة تركيز شديد، وطلب منه استبدال الجبرين خوفاً من ضياع المباراة، لكن المدرب البرتغالي صرخ في وجهه وطلب منه العودة لمقاعد البدلاء، ليجد في تلك اللحظة عمر ووليد عبدالله في حالة ضحك هستيري.

الدوري
حمد آل منصور
روي فيتوريا

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله يحفظ جميع جنودنا بالحد الجنوبي ويعودون لاهلهم سالمين
خبير زمانه
الله يحفظ جميع جنودنا بالحد الجنوبي ويعودون لاهلهم سالمين
زاير
لا تكذب في العيد .
شعبيات
أنصح الجميع بالتباعد والله الفيروس شغااااال خصوصا الذي أخذ اللقاح يعتبر حامل للفايرس فحتى لاتصاب الاتصال يكفي الرسالة تكفي وحفظ الله المسلمين وتقبل الله...
ع ع ع ع
سماجه

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