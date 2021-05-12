موقف طريف لحمد آل منصور وفيتوريا في ليلة تتويج النصر بالدوري

طلال الغامدي (صدى):
استذكر نجم النصر السابق ونادي الاتحاد الحالي، حمد آل منصور، تتويج فريقه السابق بالنسخة قبل الماضية من لقب دوري المحترفين.
وظهر حمد آل منصور، في مقطع فيديو، يروي موقفا طريفا بينه وبين المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر، خلال مباراة التتويج باللقب.
وقال حمد آل منصور، إنه لاحظ شعور عبدالعزيز الجبرين بإرهاق شديد وعدم القدرة على مواصلة اللعب، لذلك طلب من ثنائي الخبرة في الفريق، وليد عبدالله وعمر، التحدث مع فيتوريا بشأن استبدال الجبرين ولكنهما رفضا وطلبا منه الذهاب بنفسه.
وأوضح أنه ذهب إلى فيتوريا الذي كان في حالة تركيز شديد، وطلب منه استبدال الجبرين خوفاً من ضياع المباراة، لكن المدرب البرتغالي صرخ في وجهه وطلب منه العودة لمقاعد البدلاء، ليجد في تلك اللحظة عمر ووليد عبدالله في حالة ضحك هستيري.