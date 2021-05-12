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تحديث البروتوكولات الوقائية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة

منذ ساعة
1634
تحديث البروتوكولات الوقائية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن تحديث البروتوكولات الوقائية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 1 شوال 1442هـ أي13 مايو 2021م.

وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على جميع العاملين الموجودين في مقار العمل أن يكونوا محصنين "محصن جرعتين، العمل يتوجب حصوله على نتيجة أو محصن جرعة واحدة، أو محصن سلبية للفحص المخبری PCR لا متعافي" وفق تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".

وفي حالة رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في مقار العمل يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدى سحب العينة فيها عن 7 أيام.

وزارة التجارة

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لا تكذب في العيد .
شعبيات
أنصح الجميع بالتباعد والله الفيروس شغااااال خصوصا الذي أخذ اللقاح يعتبر حامل للفايرس فحتى لاتصاب الاتصال يكفي الرسالة تكفي وحفظ الله المسلمين وتقبل الله...
ع ع ع ع
سماجه

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