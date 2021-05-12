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أول تصريحات لـ " خاطفة الدمام " بعد الحكم عليها

منذ 24 دقيقة
1857
أول تصريحات لـ " خاطفة الدمام " بعد الحكم عليها

الدمام (صدى):
أعلن فريق المحامين الخاص بـ "خاطفة الدمام" أنها تنتظر رد المحكمة العليا بعد العيد على اعتراضهم ضد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام بعقوبة القتل على الخاطفة.

وقالت "خاطفة الدمام" لـ "الاندبندنت" أنها غير نادمة على اعتقالها بتهمة "الخطف" قائلة: "كنت أرعى الله فيهم واجتهدت لتوفير الطعام لهم بما يكفيهم، وكنت أحياناً لا أجد إلا القليل منه، فكنت أطعمهم حتى إن نمت جائعة".

وأضافت: "مشاعري تجاه أبنائي ما زالت كما هي حتى إن سمعت أنهم يؤيدون حكم القصاص فهم لم ينقلبوا علي.. أنا متأكدة أنهم ما زالوا يذكرون حناني وعطفي عليهم".

وتابعت حديثها من داخل السجن: "تفاجأوا بأني لست أمهم وهم يعرفون أنني أحبهم وأخاف عليهم وما زالت مشاعري مشاعر أمّ تجاه أبنائها وكل ما أريده لهم السعادة والصلاح".

 

خاطفة الدمام

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أحدث التعليقات

ع ع ع ع
سماجه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق الأخضر السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ابوفهد يا خادم البيتين الشعب مر بظروف ماديه صعبه لا يعلم بها غير الله يتمنى صرف مكافاءه له بمناسبة العيد الشعب مر بهموم لا...
وافي
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