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الهلال الأحمر بالطائف يودع رمضان باستقبال 4879 بلاغا ويستقبل العيد بالتواجد في مصليات العيد

منذ ساعة
1472
الهلال الأحمر بالطائف يودع رمضان باستقبال 4879 بلاغا ويستقبل العيد بالتواجد في مصليات العيد

الطائف (صدى):
هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف تستقبل العيد برفع استعداداتها لأيام العيد بتغطية المواقع المهمة وبعض المصليات خلال صلاة العيد وكذلك تواجد فرقها التطوعية والإسعافية لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية، فيما اختتم 24 مركزا في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها رمضان باستقبال 4879 بلاغا كان منها 3214 بلاغا للحالات المرضية مثل المشاكل التنفسية وامراض السكري والجلطات الدماغية، فيما بلغت البلاغات للحوادث 1665 بلاغاً.

وتهيب الهيئة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة العيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، و البلاغ عن أي حالة إسعافية عن طريق الرقم 997 او استخدام تطبيق اسعفني فهو يساعد كثيرا في الوصول الي الموقع بكل سهولة، بالإضافة إلي الكثير من المميزات لهذا التطبيق.

الطائف
الهلال الأحمر

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أحدث التعليقات

ع ع ع ع
سماجه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق الأخضر السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ابوفهد يا خادم البيتين الشعب مر بظروف ماديه صعبه لا يعلم بها غير الله يتمنى صرف مكافاءه له بمناسبة العيد الشعب مر بهموم لا...
وافي
نكتة الموسم

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الهلال الأحمر بالطائف يودع رمضان باستقبال 4879 بلاغا ويستقبل العيد بالتواجد في مصليات العيد
الهلال الأحمر بالطائف يودع رمضان باستقبال 4879 بلاغا ويستقبل العيد بالتواجد في مصليات العيد
منذ ساعة 1472