نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. طارق الحبيب يقدم رؤية نفسية عن هوس الشهرة

منذ ساعة
1559
بالفيديو.. طارق الحبيب يقدم رؤية نفسية عن هوس الشهرة

الرياض (صدى):
قدم البروفسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب رؤية نفسية عن هوس الشهرة الذي يصيب بعض الأشخاص.

وقال "الحبيب" خلال لقائه ببرنامج "نفوس مطمئنة" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "هوس الشهرة أو أي شئ ذات قيمة عند الطفل يجب أن أربط به أشياء محبوبة أو مفيدة".

وأضاف: "يجب الاستفادة من هذا الهوس الشديد بالشهرة من أجل تحقيق أمور مفيدة في أشياء أخرى مثل ربط الشهرة بالقبول فالنوع الأول مشهور معروف غير مقبول والنوع الثاني مشهور مقبول".

وأوضح "الحبيب" أن النوع المشهور المقبول يحظى بدعم الناس وحبهم؛ لذا في حالة هوس الشهر يجب أن تبحث الجمال في السئ جدًا.

وتابع: "الشهرة التي تؤدي إلى القبول بعض العادات الاجتماعية ومساعدة الفقراء فأعرف مناطق القبول التي تحبها لكي أربطها بالشهرة فتحافظ على القبول وتحقق مزيد من الإنتاج".

 

طارق الحبيب
"نفوس مطمئنة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع ع ع ع
سماجه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق الأخضر السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ابوفهد يا خادم البيتين الشعب مر بظروف ماديه صعبه لا يعلم بها غير الله يتمنى صرف مكافاءه له بمناسبة العيد الشعب مر بهموم لا...
وافي
نكتة الموسم

أخر الأخبار

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو ولي عهد أبوظبي هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو ولي عهد أبوظبي هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك
منذ 10 دقائق 1228
خولة الحساوي تروي حادثة تعرضها للابتزاز
خولة الحساوي تروي حادثة تعرضها للابتزاز
منذ 14 دقيقة 208
تصديات محمد الدعيع في مباراة السعودية وفرنسا بكاس العالم 1998 م
تصديات محمد الدعيع في مباراة السعودية وفرنسا بكاس العالم 1998 م
منذ 14 دقيقة 206
عايش جوه على الاخير
عايش جوه على الاخير
منذ 17 دقيقة 261
أول تصريحات لـ " خاطفة الدمام " بعد الحكم عليها
أول تصريحات لـ " خاطفة الدمام " بعد الحكم عليها
منذ 24 دقيقة 1847
بالفيديو.. الشقيري يكشف عن سر احتماء العربي بالإبل ليلا في الشتاء القارس
بالفيديو.. الشقيري يكشف عن سر احتماء العربي بالإبل ليلا في الشتاء القارس
منذ 32 دقيقة 255
الجماهير تطالب بعودة " لوشيسكو " مجددًا إلى الهلال
الجماهير تطالب بعودة " لوشيسكو " مجددًا إلى الهلال
منذ 34 دقيقة 1656
شاهد.. الشقيري ينزل 360 درجة ليغوص وسط السمك
شاهد.. الشقيري ينزل 360 درجة ليغوص وسط السمك
منذ 49 دقيقة 231
بالفيديو.. المركز السعودي: يمكن لكل من بلغ الـ 18 من عمره التسجيل للتبرع
بالفيديو.. المركز السعودي: يمكن لكل من بلغ الـ 18 من عمره التسجيل للتبرع
منذ 52 دقيقة 1422
الهلال الأحمر بالطائف يودع رمضان باستقبال 4879 بلاغا ويستقبل العيد بالتواجد في مصليات العيد
الهلال الأحمر بالطائف يودع رمضان باستقبال 4879 بلاغا ويستقبل العيد بالتواجد في مصليات العيد
منذ ساعة 1470