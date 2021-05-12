راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد 

وكالات (صدى):
اقترب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، من الرحيل عن الفريق الملكي في الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.
كما لم يتوصل راموس حتى الآن لأي اتفاق مع ريال مدريد بشأن تجديد التعاقد، بالرغم من موافقته على تخفيض راتبع بنسبة 10% كما تريد إدارة فلورنتينو بيريز، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ولم يكن راموس متمسك بطلباته وهي التجديد لموسمين على الأقل، وبالتالي فإن الحقيقة الأقرب هي رحيل راموس عن ريال مدريد، وجاء عدم توصل ريال مدريد لاتفاق مع راموس، في الوقت الذي حسم فيه التعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر.