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العيادات الافتراضيه وبداية المستشفى الافتراضي ببني مالك العام

منذ 10 دقائق
1242
العيادات الافتراضيه وبداية المستشفى الافتراضي ببني مالك العام

الرياض (صدى):
توفر وزارة الصحة خدمة العيادات عن بعد والتي أصبحت متوفرة دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية.

ويتم حجز الموعد من خلال هذه الخدمة ثم تصل رسالة بتاريخ ووقت الموعد ثم الضغط على الرابط الموجود في الرسالة لتحميل تطبيق "صحتي" وليمكنك من الدخول للموعد في الوقت المحدد مع طبيبك.

كما يتم التذكير بالموعد عن بعد قبلها بيوم بالإضافة لإمكانية توفير هذه الخدمة قريبًا في مختلف المنشآت الصحية.

وتوفر خدمة العيادات عن بعد عدد من المزايا وهى:

- الحفاظ على الخصوصية.

- توفير الجهد.

- سهلة الاستخدام.

- تحمي من التعرض للعدوى.

وزارة الصحة
خدمة العيادات عن بعد
العيادات الافتراضية

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أحدث التعليقات

وافي
نكتة الموسم
د محمد ماجد بخش
اللهم إجعل لهما من كل ضيف مخرجا وأحفظهما وأجعلهما من عبادك الذاكرين الشاكرين
زاير
قاله انفخ قال مافيه برطم..
جعفر الحيدر
بيض الله اوجيه قادتنا عزالله انها فكرة ممتازة من القيادة رعاهم الله، اتمنى كل مواطن يحذو حدوهم ويبادر بتسجيل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائهم.
المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير

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