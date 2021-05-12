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سيّرت أكثر من 1,4 مليون رحلة صهريج وعالجت 328 ألف طلباً ....

منذ 6 دقائق
1210
سيّرت أكثر من 1,4 مليون رحلة صهريج وعالجت 328 ألف طلباً ....

الرياض (صدى):
المياه الوطنية : وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان في مختلف مناطق المملكة.

نجحت شركة المياه الوطنية في إدارة موسم شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة، وذلك بضخها وتوزيعها أكثر من 300 مليون م3 خلال الشهر الفضيل. كما سيّرت الشركة في نفس الفترة أكثر من 1,4 مليون رحلة صهريج مياه في مناطق المملكة المختلفة.

وأكدت الشركة أن هذه الإنجازات التي تحققت تمت -بفضل الله عز وجل- أولاً ثم بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وجهود الكوادر الوطنية للشركة، بالإضافة إلى العمل المشترك مع المؤسسات الوطنية الشقيقة مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأوضحت الشركة أن العمليات التشغيلية خلال شهر رمضان تضمنت تنفيذ عمليات ميدانية تجاوزت أكثر من 57 ألف عملية، إضافة إلى تنفيذ مختبراتها المركزية والمتنقلة أكثر من 283 ألف اختبار جودة لعينات المياه في مناطق المملكة المختلفة، كما باشرت أيضًا أكثر من 328 ألف من طلبات وبلاغات للعملاء خلال الشهر الكريم.

ولفتت إلى أنها طبقت خطة تشغيلية خلال شهر رمضان، تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

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أحدث التعليقات

وافي
نكتة الموسم
د محمد ماجد بخش
اللهم إجعل لهما من كل ضيف مخرجا وأحفظهما وأجعلهما من عبادك الذاكرين الشاكرين
زاير
قاله انفخ قال مافيه برطم..
جعفر الحيدر
بيض الله اوجيه قادتنا عزالله انها فكرة ممتازة من القيادة رعاهم الله، اتمنى كل مواطن يحذو حدوهم ويبادر بتسجيل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائهم.
المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير

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