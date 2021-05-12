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عمان تعلن ثبوت رؤية الهلال اليوم
منذ 38 دقيقة
1651
مسقط (صدى):
أعلنت سلطنة عمان عن ثبوت رؤية الهلال اليوم الأربعاء 29 رمضان في عمان.
وأوضح مركز الفلك الدولي أن وفقًا لذلك سيكون يوم غد الخميس 13 مايو يوم عيد الفطر فيها.
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د محمد ماجد بخش
اللهم إجعل لهما من كل ضيف مخرجا وأحفظهما وأجعلهما من عبادك الذاكرين الشاكرين
زاير
قاله انفخ قال مافيه برطم..
جعفر الحيدر
بيض الله اوجيه قادتنا عزالله انها فكرة ممتازة من القيادة رعاهم الله، اتمنى كل مواطن يحذو حدوهم ويبادر بتسجيل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائهم.
المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير
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