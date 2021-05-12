توصل الإدارة الهلالية لإتفاق مع المدرب ماركو سيلفا

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر خلال الساعات الماضية عن توصل الإدارة الهلالية لاتفاق مع البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني السابق لإيفرتون الإنجليزي.
ويأتي ذلك ضمن مفاوضات الهلال مع مدرب جديد من أجل تولي مهمة قيادة فريق "الزعيم" للموسم الرياضي الجديد " 2021-2022".
وجاء ذلك بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وإسناد المهمة إلى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفئات السنية.
وتم الاستغناء عن "ميكالي" بعد فشله في تحسين نتائج الهلال ليتم تعيين البرتغالي خوسيه مورايس بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.