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توصل الإدارة الهلالية لإتفاق مع المدرب ماركو سيلفا

منذ 40 دقيقة
1772
توصل الإدارة الهلالية لإتفاق مع المدرب ماركو سيلفا

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر خلال الساعات الماضية عن توصل الإدارة الهلالية لاتفاق مع البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني السابق لإيفرتون الإنجليزي.

ويأتي ذلك ضمن مفاوضات الهلال مع مدرب جديد من أجل تولي مهمة قيادة فريق "الزعيم" للموسم الرياضي الجديد " 2021-2022".

وجاء ذلك بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وإسناد المهمة إلى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفئات السنية.

وتم الاستغناء عن "ميكالي" بعد فشله في تحسين نتائج الهلال ليتم تعيين البرتغالي خوسيه مورايس بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

 

الهلال
إيفرتون
ماركو سيلفا

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أحدث التعليقات

وافي
نكتة الموسم
د محمد ماجد بخش
اللهم إجعل لهما من كل ضيف مخرجا وأحفظهما وأجعلهما من عبادك الذاكرين الشاكرين
زاير
قاله انفخ قال مافيه برطم..
جعفر الحيدر
بيض الله اوجيه قادتنا عزالله انها فكرة ممتازة من القيادة رعاهم الله، اتمنى كل مواطن يحذو حدوهم ويبادر بتسجيل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائهم.
المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير

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