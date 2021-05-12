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 خادم الحرمين الشريفين يوجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد هدية للشعب العراقي الشقيق

منذ 38 دقيقة
1496
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد هدية للشعب العراقي الشقيق

بغداد (صدى):
انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمانًا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق الشقيقة عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده اللـه – بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق.

كما تعلن المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

المملكة
خادم الحرمين

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أحدث التعليقات

وافي
نكتة الموسم
د محمد ماجد بخش
اللهم إجعل لهما من كل ضيف مخرجا وأحفظهما وأجعلهما من عبادك الذاكرين الشاكرين
زاير
قاله انفخ قال مافيه برطم..
جعفر الحيدر
بيض الله اوجيه قادتنا عزالله انها فكرة ممتازة من القيادة رعاهم الله، اتمنى كل مواطن يحذو حدوهم ويبادر بتسجيل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائهم.
المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير

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