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شاهد.. ذوو مؤذن الحرم المكي الراحل محمد سراج: رفع الأذان لأول مرة وهو بعمر الـ12 عاما

منذ 41 دقيقة
1567
شاهد.. ذوو مؤذن الحرم المكي الراحل محمد سراج: رفع الأذان لأول مرة وهو بعمر الـ12 عاما

مكة المكرمة (صدى):
كشف ذوو مؤذن الحرم المكي الراحل الشيخ محمد سراج معروف، عن أبرز المحطات التي عاشها قبل أن يصبح مؤذنا للحرم لمدة 40 عاماً.

وقال نجله نزار محمد سراج، خلال لقاء ببرنامج "أعلام من الحرمين" على قناة "السعودية"، إن والده الراحل رفع الأذان لأول مرة وهو بعمر الـ12 عاما، بعد أن اتجه برفقة والده سراج معروف إلى الحرم لرفع الأذان، وعندما وصل لمنارة "باب الزيادة" شعر بضيق التنفس وطلب من نجله محمد رفع الأذان.

ولفت شقيقه أحمد معروف أن الشيخ محمد سراج وُلد في مكة المكرمة عام 1370هـ، ونشأ في حي المسفلة بمنزل والده، وكان دائماً مرافقاً لوالده المصاب بمرض الربو.

وأبان إن أخاه يحب الأذان منذ أن كان صغيرا، حيث كان يقوم بالصعود إلى سطح المنزل ليرفع الأذان مع أذان المسجد الحرام، لافتاً إلى أنه كان باراً بوالديه ومحباً لأفعال الخير.

الحرم المكي
الأذان
الراحل الشيخ محمد سراج معروف

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أحدث التعليقات

وافي
نكتة الموسم
د محمد ماجد بخش
اللهم إجعل لهما من كل ضيف مخرجا وأحفظهما وأجعلهما من عبادك الذاكرين الشاكرين
زاير
قاله انفخ قال مافيه برطم..
جعفر الحيدر
بيض الله اوجيه قادتنا عزالله انها فكرة ممتازة من القيادة رعاهم الله، اتمنى كل مواطن يحذو حدوهم ويبادر بتسجيل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائهم.
المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير

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