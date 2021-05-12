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سريلانكا تعلن عن تطبيق اجراءات جديدة للمسافرين إليها

منذ ساعة
1514
سريلانكا تعلن عن تطبيق اجراءات جديدة للمسافرين إليها

الرياض (صدى):
نوهت سفارة المملكة في سريلانكا أن الأنظمة تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الكترونية لدخول أراضيها؛ نظرًا للظروف الحالية في تفشي وباء فايروس كورونا 19- COVID.

وأعلنت وزارة الصحة السريلانكية عن إجراءات جديدة ستطبق حتى 31 مايو 2021م على جميع المسافرين القادمين من الخارج ، وهي كالتالي:

- تأشيرة دخول الكترونية إلى سريلانكا. . فحص PCR قبل 96 ساعة.

- شهادة التطعيم الأصلية ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية.

- فحص PCR عند الوصول.

- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على جميع القادمين إلى

سريلانكا واجراء فحوصات PCR خلال فترة الحجر.

- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه.

كورونا
سفارة المملكة في سريلانكا

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أحدث التعليقات

وافي
نكتة الموسم
د محمد ماجد بخش
اللهم إجعل لهما من كل ضيف مخرجا وأحفظهما وأجعلهما من عبادك الذاكرين الشاكرين
زاير
قاله انفخ قال مافيه برطم..
جعفر الحيدر
بيض الله اوجيه قادتنا عزالله انها فكرة ممتازة من القيادة رعاهم الله، اتمنى كل مواطن يحذو حدوهم ويبادر بتسجيل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائهم.
المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير

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