سريلانكا تعلن عن تطبيق اجراءات جديدة للمسافرين إليها

الرياض (صدى):
نوهت سفارة المملكة في سريلانكا أن الأنظمة تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الكترونية لدخول أراضيها؛ نظرًا للظروف الحالية في تفشي وباء فايروس كورونا 19- COVID.
وأعلنت وزارة الصحة السريلانكية عن إجراءات جديدة ستطبق حتى 31 مايو 2021م على جميع المسافرين القادمين من الخارج ، وهي كالتالي:
- تأشيرة دخول الكترونية إلى سريلانكا. . فحص PCR قبل 96 ساعة.
- شهادة التطعيم الأصلية ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية.
- فحص PCR عند الوصول.
- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على جميع القادمين إلى
سريلانكا واجراء فحوصات PCR خلال فترة الحجر.
- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه.