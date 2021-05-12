بالفيديو.. السفير الياباني يشارك المواطنين انطباعاته عن المملكة

طوكيو (صدى):
تحدث السفير الياباني في السعودية "أبو كوجي" عن انطباعه عن الرياض إثر عودته إليها بعد 10 أعوام بعد الغياب.
وقال السفير الياباني في لقاء له مع قناة "العربية السعودية": "أدركت مدى التطور هنالك تغييرات كبيرة على سبيل المثال لما قمت بزيارة لأول مرة لديوان وزارة الخارجية الموظفة استقبلتني".
وأضاف: "وكان هذا غير موجود من 10 سنين لأنه لم يوجد موظفات بالدوائر الحكومية في ذلك الوقت".
كما قرر السفير الياباتي مستعينًا بلغته العربية التفاعل مع السعوديين وكسر القواعد الدبلوماسية عبر "تويتر" ومشاركة انطباعاته عن السعودية.