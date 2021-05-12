طهران (صدى):
نشبت اشتباكات بالأيدي بين مرافقي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد والعاملين في لجنة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، خلال تقدمه بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.
وظهر أحمدي نجاد وهو يسير برفقة أنصاره إلى مركز التسجيل في وزارة الداخلية قبل ملء الاستمارات، ثن اندلع اشتباك بالأيدي بين مرافقي أحمدي نجاد والعاملين في لجنة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وحاول أحمدي نجاد في السنوات الأخيرة تلميع صورته المتشددة وتحويلها إلى مرشح أكثر وسطية وانتقد الحكومة لسوء إدارتها.
وكانت انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.