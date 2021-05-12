"يويفا" تفتح تحقيق تأديبي بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

وكالات (صدى):
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيق تأديبي بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس؛ وذلك لرفضهم الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وأوضح "يويفا" في بيان له أنه تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا.
وقد تمت المخالفة من قبل "ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس" فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بـ "دوري السوبر".
تجدر الإشارة إلى أن الحظر لمدة عامين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا تعد أقسى عقوبة يمكن أن يتخذها "يويفا".