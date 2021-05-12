نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"يويفا" تفتح تحقيق تأديبي بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة
1580
"يويفا" تفتح تحقيق تأديبي بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

وكالات (صدى):
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيق تأديبي بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس؛ وذلك لرفضهم الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح "يويفا" في بيان له أنه تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا.

وقد تمت المخالفة من قبل "ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس" فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بـ "دوري السوبر".

تجدر الإشارة إلى أن الحظر لمدة عامين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا تعد أقسى عقوبة يمكن أن يتخذها "يويفا".

 

يوفنتوس
ريال مدريد
برشلونة
يويفا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير
ابو عمار
الله يشفيهما و يعافيهما
ابو عمار
هاي قضيه قديمه وطلعت المحكمه بان البنت لم تغتصب وانها اتت للفندق برضاها
د محمد ماجد بخش
قفزات سريعة متأنية.. رائعة.. تعزز الحكومة الرقمية.. الحمد لله إن الإرث ما عليه ضريبة
د محمد ماجد بخش
سبحان الخالق الذي علم الإنسان مالم يعلم

أخر الأخبار

"الخثلان" يوضح حكم الحزن يوم العيد بفراق شهر رمضان
"الخثلان" يوضح حكم الحزن يوم العيد بفراق شهر رمضان
منذ 5 دقائق 1164
اشتباك بالأيدي بين مرافقي أحمدي نجاد والعاملين في لجنة تسجيل المرشحين
اشتباك بالأيدي بين مرافقي أحمدي نجاد والعاملين في لجنة تسجيل المرشحين
منذ 41 دقيقة 1514
أسعار جاجوار 2021 الكاملة في المملكة
أسعار جاجوار 2021 الكاملة في المملكة
منذ 56 دقيقة 1303
بشرى سارة الهلال قبل مواجهة الباطن 
بشرى سارة الهلال قبل مواجهة الباطن 
منذ ساعة 2129
"يويفا" تفتح تحقيق تأديبي بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس
"يويفا" تفتح تحقيق تأديبي بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس
منذ ساعة 1580
"الصحة" تدعو لضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا
"الصحة" تدعو لضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا
منذ ساعة 1608
وزارة الرياضة تصد البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب
وزارة الرياضة تصد البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب
منذ ساعة 1829
فوز الفهد تفاجئ متابعيها بجنس مولودها والهدية الثمينة التي تلقتها من زوجها 
فوز الفهد تفاجئ متابعيها بجنس مولودها والهدية الثمينة التي تلقتها من زوجها 
منذ ساعة 864
الكشف عن الأثر الجانبي لتناول مكملات زيت السمك "أوميغا 3"
الكشف عن الأثر الجانبي لتناول مكملات زيت السمك "أوميغا 3"
منذ ساعة 678
محمد رمضان يتبرع بعائد أغنيته الجديدة للهلال الأحمر الفلسطيني
محمد رمضان يتبرع بعائد أغنيته الجديدة للهلال الأحمر الفلسطيني
منذ ساعة 586