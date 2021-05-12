وزارة الرياضة تصد البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت وزارة الرياضة البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.
وتضمن البروتوكول عددًا من الإجراءات الاحترازية المهمة كالتباعد ولبس الكمامات إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها.
كما حدد الفئات التي يسمح لها بحضور المباريات الرياضية وفقا لما يظهر في تطبيق "توكلنا" على النحو التالي:
أولاً/ محصن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح.
ثانيًا/ محصن جرعة أولي: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح.
ثالثًا/ محصن متعافي: من أصيب بالفيروس وتعافي، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.
كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 السنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق "توكلنا" غير مصاب أو غير مخالط.
واتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
أما عن الجهات المنفذة لبرتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية فهم الأندية والاتحادات الرياضية، رابطة الدوري السعودية للمحترفين والإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.
وزارة الرياضة، كورونا، لقاح كوورنا
ثانيًا/ محصن جرعة أولي: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح.
ثالثًا/ محصن متعافي: من أصيب بالفيروس وتعافي، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.
كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 السنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق "توكلنا" غير مصاب أو غير مخالط.
واتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
أما عن الجهات المنفذة لبرتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية فهم الأندية والاتحادات الرياضية، رابطة الدوري السعودية للمحترفين والإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.