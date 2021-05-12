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أمين تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمسجد

منذ ساعة
2010
أمين تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمسجد

عطاالله العمراني (صدى):
تفقد أمين منطقة تبوك المندس درويش بن علي ال محفوظ و مدير عام الشؤون الاسلامية والاوقاف بمنطقة تبوك عادل بن محمد الشامان اليوم مصلى العيد والاطلاع على كافة التجهيزات والإجراءات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصلى ، كما وقفا على ممر المشاة المنفذ على محيط مصلى العيد الواقع على امتداد طريق الملك فهد والذي استهدف فيه تحسين المشهد الحضري واستكمال لجهود أنسنه المدن وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة ومن اهم الأشجار التي تم زراعتها بالممر اشجار الجكرندا وكذلك بعض الانواع المناسبة لبيئة المنطقة .

من جانبه وجهة امين منطقة تبوك بتعديل المواصفات وجداول الكميات لجميع ممرات المشاة في مدينة تبوك والمحافظات وذلك باستخدام الخرسانة الممشطة كبديل اول والحد من استخدام الانترلوك في الرصف الا في اضيق الحدود ومتى دعت الحاجة. وذلك لتجميل بعض الميادين والارصفة تحقيقاً لمتطلبات جودة الحياة وتعزيز التوجه في كفاءة الانفاق وتعتبر الخرسانة الممشطة الأفضل صحياً لممارسي رياضة المشي وتعد ذو مواصفات وجودة عالية واقل في التكلفة .

تبوك
أمين تبوك

التعليقات

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أحدث التعليقات

المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير
ابو عمار
الله يشفيهما و يعافيهما
ابو عمار
هاي قضيه قديمه وطلعت المحكمه بان البنت لم تغتصب وانها اتت للفندق برضاها
د محمد ماجد بخش
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