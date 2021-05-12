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مصر تعلن جاهزية مستشفياتها في سيناء لاستقبال مصابي غزة

منذ ساعة
1918
مصر تعلن جاهزية مستشفياتها في سيناء لاستقبال مصابي غزة

القاهرة (صدى):
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر، أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي إصابات من قطاع غزة نتيجة التصعيد الأخير لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث المسجد الأقصى.

وقال مدير الصحة بمحافظة شمال سيناء الدكتور طارق شوكة، في تصريح له اليوم إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض .

وأوضح أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤولية ولها تجارب في علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية «الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة»، موجودون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام.

بدوره، استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.

مصر
سيناء
غزة

التعليقات

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أحدث التعليقات

المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير
ابو عمار
الله يشفيهما و يعافيهما
ابو عمار
هاي قضيه قديمه وطلعت المحكمه بان البنت لم تغتصب وانها اتت للفندق برضاها
د محمد ماجد بخش
قفزات سريعة متأنية.. رائعة.. تعزز الحكومة الرقمية.. الحمد لله إن الإرث ما عليه ضريبة
د محمد ماجد بخش
سبحان الخالق الذي علم الإنسان مالم يعلم

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