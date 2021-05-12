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«العدل»: انتقال ملكية العقار للورثة بعد وفاة صاحبه وإن لم تُدوّن أسماؤهم بالصك

منذ ساعة
2444
«العدل»: انتقال ملكية العقار للورثة بعد وفاة صاحبه وإن لم تُدوّن أسماؤهم بالصك

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أنه بوفاة صاحب العقار تنتقل الملكية شرعا للورثة وإن لم تدون أسماؤهم صراحة على صك الملكية، ويمكن لكل منهم شراء نصيب الآخر.

وقالت الوزارة، أنه في حال الرغبة بتنازل جميع الورثة لشخص واحد من الإخوة، فبعد التأكد من أن صك العقار محدث يتطلب الإفراغ حضور المتنازل أو من يمثله وحضور المتنازل له أو وكيله وإحضار صك حصر الورثة و الرقم المرجعي للضريبة من موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم إصدار بدل فاقد لصك حصر الورثة عبر مراجعة المحكمة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي: http://najiz.moj.gov.sa، وطلب بدل مفقود ونسعد بتواصلك، ويمكن للورثة او من ينوب عنهم التنازل لمن يرغبون، ويلزم إحضار الرقم المرجعي، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

 

وزارة العدل
الوفاة
الورثة
ملكية العقار

التعليقات

صنيان
صنيان عدد التعليقات : 2677
منذ شهر
مجنون انت رمضان للبلع والبليع والزط والزطيط

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أحدث التعليقات

المرواني
مقالة مفيدة جدا لك التقدير
ابو عمار
الله يشفيهما و يعافيهما
ابو عمار
هاي قضيه قديمه وطلعت المحكمه بان البنت لم تغتصب وانها اتت للفندق برضاها
د محمد ماجد بخش
قفزات سريعة متأنية.. رائعة.. تعزز الحكومة الرقمية.. الحمد لله إن الإرث ما عليه ضريبة
د محمد ماجد بخش
سبحان الخالق الذي علم الإنسان مالم يعلم

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