نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. «الزعاق»‏: يرتفع ويتضح الهلال في مساء أول أيام عيد الفطر

منذ 59 دقيقة
1890
بالفيديو.. «الزعاق»‏: يرتفع ويتضح الهلال في مساء أول أيام عيد الفطر

الرياض (صدى):
أوضح الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم الأربعاء، سيكون للهلال مكث لمدة اربعين دقيقة تقريباً، وفي مساء يوم الخميس أول عيد الفطر يرى مرتفعاً وواضحاً وجلياً لأن عمره كبير حينذاك.

وقال خالد الزعاق، أنه يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري عندما يتدنى بعد الزاوية بين الشمس والقمر إلى 7 درجات فأقل حتى يحدث الاقتران ويكون المحال في أقصى حالاته وعندها يولد الهلال الجديد.

وأضاف "الزعاق" أنه طوال شهر رمضان والقمر يسير خلف الشمس متجه من جهة الغرب إلى الشرق بشكل يومي؛ حيث يحاول القمر أن يدرك الشمس ليدركها في يوم 29 رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءًا ليغرب القمر قبل مغيب الشمس، ولن يولد الهلال بعد، وفي مساء يوم الأربعاء 30 رمضان سيمكث الهلال حوالي 40 دقيقة ويقع جنوب مغيب الشمس وشكله منحرف بانتصاب يسير.

 

خالد الزعاق
عيد الفطر
هلال شوال

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
طيب

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 4 دقائق 1160
وزير الصحة: المملكة من الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء (فيديو)
وزير الصحة: المملكة من الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء (فيديو)
منذ 24 دقيقة 1511
أمير تبوك يعلن عن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء
أمير تبوك يعلن عن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء
منذ 34 دقيقة 1507
"الجوازات" تحذر من إهمال وثائق السفر أو رهنها
"الجوازات" تحذر من إهمال وثائق السفر أو رهنها
منذ 39 دقيقة 1531
بالفيديو.. «الزعاق»‏: يرتفع ويتضح الهلال في مساء أول أيام عيد الفطر
بالفيديو.. «الزعاق»‏: يرتفع ويتضح الهلال في مساء أول أيام عيد الفطر
منذ 59 دقيقة 1890
المطلق: التبرع بأعضاء المتوفي دماغيًا عمل صالح ينفعه
المطلق: التبرع بأعضاء المتوفي دماغيًا عمل صالح ينفعه
منذ ساعة 1792
تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة غدًا
تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة غدًا
منذ ساعة 1838
ارتفاع سعر النفط بنسبة 0.74 %
ارتفاع سعر النفط بنسبة 0.74 %
منذ ساعة 1950
«الشؤون الإسلامية»‏ توجه الدعاة ومنسوبي المساجد بالتحذير من جهات مجهولة تجمع تبرعات
«الشؤون الإسلامية»‏ توجه الدعاة ومنسوبي المساجد بالتحذير من جهات مجهولة تجمع تبرعات
منذ ساعة 1893
إعلامي: 3 لاعبين سيودعون صفوف النصر في الفترة القادمة
إعلامي: 3 لاعبين سيودعون صفوف النصر في الفترة القادمة
منذ ساعة 2556