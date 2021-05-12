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تعليق السيسي على مسلسلات رمضان

منذ ساعة
2387
تعليق السيسي على مسلسلات رمضان

القاهرة (صدى):
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن رأيه في بعض المسلسلات التي عرضت في مصر خلال شهر رمضان الجاري.

وصرح الرئيس المصري: "أتصور الدارما اللي اتقدمت ولازم تقدم أكتر من كدا واتكلمت في أحداث كتيرة حصلت بعد ما تجاوزناها بشكل كبير، وفكرتنا بأيام صعبة مرّت علينا، ومرت بفضل الله أولا ثم بتضحيات المصريين".

وقال الرئيس السيسي: "الأيام دي ممرتش غير بتضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيد في قطاع من قطاعات الدولة من جيش وشرطة وقضاء والمساجد والكنائس، كل ده كان مشاركة وتمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب".

 

السيسي
مسلسلات رمضان

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
طيب
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
اوكي

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