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بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن قائمة بالمضبوطين خلال أسبوع

منذ 17 دقيقة
1459
بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن قائمة بالمضبوطين خلال أسبوع

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، أمس الثلاثاء، عن أبرز الجرائم خلال الأسبوع والتي تم القبض على مرتكبيها؛ حيث تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والمصرية ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل، وسرقة ثلاث خزائن بداخلها مبلغ مالي قدره عشرون ألف ريال، ومصوغات ذهبية وألماس ومقتنيات ثمينة، تُقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطن ارتكب ثماني جرائم، تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها، والاستيلاء على ما تحويه من نقود ومقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وتشمل قائمة المضبوطين القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ ارتكبوا اثنتي عشرة جريمة، تمثلت في السطو على المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية، إلى جانب القبض على أربعة مواطنين؛ قاموا بإطلاق النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك، وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مواطن من أرباب السوابق؛ استخدم صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة هواتف متنقلة، والقبض على مواطنَيْن؛ قاما بانتحال صفة رجال الأمن، وتورطا بسرقة مبالغ مالية من مقيمين.

المملكة
جرائم
الأمن العام
قائمة المضبوطين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو وليد
اسرائيل ليست دوله صديقه ولكن ستضل افضل بكثير من ابو فلس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
ابو وليد
يستاهلون
زاير
الكلب ما يعض رفيقه .

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