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شركة نادك توفر وظائف إدارية شاغرة

منذ 26 دقيقة
1491
شركة نادك توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أخصائي محاسبة المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، قائد التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر).

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا.

 

 

وظائف
الرياض
شركة نادك

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اسرائيل ليست دوله صديقه ولكن ستضل افضل بكثير من ابو فلس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
ابو وليد
يستاهلون
زاير
الكلب ما يعض رفيقه .
زاير
حمله ممنهجه من الاعلام لتقبل و العوده الي حياة التقشف و الفقر و البيوت الشعبيه.

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