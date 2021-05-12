شركة نادك توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أخصائي محاسبة المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، قائد التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر).
وأشارت إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا.