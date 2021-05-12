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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

منذ ساعة
1681
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

الباحة
حائل
نجران
الشرقية
الرياض
مكة المكرمة
جازان
الحدود الشمالية
الأربعاء
القصيم
عسير
المملكة
المدينة المنورة
حالة الطقس

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ابو وليد
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ابو وليد
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حمله ممنهجه من الاعلام لتقبل و العوده الي حياة التقشف و الفقر و البيوت الشعبيه.

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