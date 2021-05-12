إعلان مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب

ماجد محمد (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب، حيث سيواجه عمان فريق الصومال يوم 20 يونيو، بينما يواجه لبنان منتخب جيبوتي يوم 23 يونيو.
وجاءت المواعيد الأخرى كالتالي :
- ليبيا أمام السودان يوم 19 يونيو.
-الأردن أمام جنوب السودان في يوم 21 يونيو.
- موريتانيا أمام اليمن في يوم 22 يونيو.
- فلسطين أمام جزر القمر يوم 24 يونيو.
- البحرين أمام الكويت في يوم 25 يونيو.
ومن المقرر أن يلعب الفائزون من التصفيات ضمن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من مواجهة عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت
المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن
المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان - الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر
المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي - الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.
يذكر أن كأس العرب ستقام نهائياتها في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.