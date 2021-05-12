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«فيسبوك» تخلص المستخدمين من عادة سيئة عبر خاصية جديدة

منذ ساعة
1752
«فيسبوك» تخلص المستخدمين من عادة سيئة عبر خاصية جديدة

وكالات (صدى):
تختبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصية جديدة يمكنها أن تخلص الناس من إحدى العادات السيئة خلال تصفحهم الموقع.

وتعمل تلك الخاصية على مطالبة الأشخاص بقراءة المقالات قبل مشاركتها مع الغير، حتى لا يشارك المستخدمون مقالات لم يقرؤوها وبذلك يتم الحد من انتشار المعلومات المضللة.

وتنبه المستخدم، عند مشاركته الروابط قبل قراءتها برسالة تفيد بأنه على وشك مشاركة المقالة دون فتحها أو قراءتها، ثم يظهر خياران أمام المستخدم إما فتح المقال أو إعادة نشره كالمعتاد، فيما ستركز نطاق اختباراتها حالياً على الأخبار والمقالات المتعلقة بـ"كوفيد-19".

 

 

فيسبوك
كورونا
خاصية جديدة
المقالات
عادة سيئة

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اسرائيل ليست دوله صديقه ولكن ستضل افضل بكثير من ابو فلس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
ابو وليد
يستاهلون
زاير
الكلب ما يعض رفيقه .
زاير
حمله ممنهجه من الاعلام لتقبل و العوده الي حياة التقشف و الفقر و البيوت الشعبيه.

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