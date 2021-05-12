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«الجوازات»: سجل الأسرة لا يمكن حامله من السفر إلى خارج المملكة

منذ 30 دقيقة
1479
«الجوازات»: سجل الأسرة لا يمكن حامله من السفر إلى خارج المملكة

الرياض (صدى):
نوهت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج خلال الفترة المقبلة، بشأن جواز السفر وسجل الأسرة.

وقالت "الجوازات" أن وثيقة سجل الأسرة، هي وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الهوية الوطنية، وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق نفسه، شددت على ضرورة التأكد قبل السفر من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.

الجوازات
الهوية الوطنية
سجل الأسرة
السفر إلى الخارج

التعليقات

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أحدث التعليقات

زاير
الكلب ما يعض رفيقه .
زاير
حمله ممنهجه من الاعلام لتقبل و العوده الي حياة التقشف و الفقر و البيوت الشعبيه.
انا القضية
وانتي لا تهميني
انا القضية
وانتي لا تهميني
محمدصعيدي
كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله تعالى.

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