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ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز التثقيف الصحي

منذ 54 دقيقة
1639
ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز التثقيف الصحي

الرياض (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكملت كافة متطلبات إطلاق برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكدت أن الوزارة بصدد إصدار قرار البدء بربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز التثقيف الصحي، فيما وجه نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني المساعد لسياسات التدريب والجودة مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي، عبدالرحمن المرواني، تعميمًا لكافة منشآت التدريب الأهلية.

وأشار التعميم إلى قرار مجلس الوزراء بشأن التثقيف الصحي ووقاية الصحة العامة، حيث جرى إعداد برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأهابت المؤسسة بكافة منشآت التدريب الأهلية الراغبة بالمشاركة ببرنامج التثقيف الصحي بتجهيز مقراتها، والتقدم بطلب التراخيص اللازمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو فروعها، وفق ما هو موضح بدليل برنامج التثقيف الصحي ودليل التجهيزات.

 

التثقيف الصحي
الشهادة الصحية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زاير
الكلب ما يعض رفيقه .
زاير
حمله ممنهجه من الاعلام لتقبل و العوده الي حياة التقشف و الفقر و البيوت الشعبيه.
انا القضية
وانتي لا تهميني
انا القضية
وانتي لا تهميني
محمدصعيدي
كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله تعالى.

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