الكفاح القابضة توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الخبر، والجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أمين مخزن/ منتجات تقنية المعلومات (الخبر): شهادة الثانوية العامة، فني ميكانيكي (عدد 7 وظائف/ الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.
وأشارت إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .