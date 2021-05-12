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شاهد.. النمر: الخسارة العاطفية تسبب جلطات حادة

منذ 29 دقيقة
1564
شاهد.. النمر: الخسارة العاطفية تسبب جلطات حادة

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، عن أسباب حدوث جلطات القلب الحادة.

وقال النمر إن ارتفاع الكوليسترول في الدم من أهم أسباب الجلطات يليه التدخين ثم الظروف النفسية والاجتماعية.

وأضاف: "الخسارة في الأسهم، والخسارة العاطفية بطلاق أو فقدان أحد عزيز وفقدان الوظيفة أو خلاف في محكمة أو خسارة قضية، تسبب الجلطات للإنسان الحساس".

وأوضح أن 10% من الوفيات المفاجئة تكون بسبب جلطة القلب، لافتاً إلى أنه يمكن تفادي جلطة القلب بالتحكم في الكوليسترول الضار والتأكد من أنه تحت 130 إذا كان الشخص ليس لديه أمراض أو تحت 100 لو كان لديه أمراض، وعدم التدخين وممارسة الرياضة، واستقرار مستويات السكر والضغط.

التعليقات

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أحدث التعليقات

انا القضية
وانتي لا تهميني
انا القضية
وانتي لا تهميني
محمدصعيدي
كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله تعالى.
المهم
المدينه الله بستر
متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا

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