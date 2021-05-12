نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"توكلنا" يتيح التسجيل للتبرّع بالأعضاء تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين وولي العهد

منذ 45 دقيقة
1562
"توكلنا" يتيح التسجيل للتبرّع بالأعضاء تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين وولي العهد

الرياض (صدى):
تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إثر قيامهما ـ حفظهما الله ـ بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، وبناءً على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بضرورة تسخير التقنية لدعم وخدمة جميع المبادرات الوطنية؛ أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر موقع "توكلنا" الإلكتروني وعبر تطبيقها على الهواتف النقالة؛ خدمةً لمرضى الفشل العضوي النهائي، وترسيخًا للعمل الإنساني الساعي إلى غرس قيم التكافل والمحافظة على النفس البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال منظومة "توكلنا" إلى تعزيز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء وإسناد جهوده في ربط الرّاغبين بالتبرّع بالمُحتاجين للأعضاء؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله - وانسجامًا مع توجيهاتها الدائمة والمستمرة بأهمية دعم العمل الإنساني.

وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى؛ كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.

ويهدف التعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لزراعة الأعضاء إلى تسهيل عملية التبرع بالأعضاء سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز هناأو عن طريق موقع توكلنا هنا أو عن طريق تطبيق "توكلنا" قريبًا في الهواتف النقالة الذي سيعمل على نقل المعلومات بشكل آلي ولحظي لقوائم المتبرعين في المركز بهدف تسريع وتحسين تجربة المستخدم.

كما يهدف هذا التعاون لنشر ثقافة التبرّع بالأعضاء؛ في سبيل الحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم على زراعة الأعضاء، حيث يعد تطبيق "توكلنا" بفضل ما يمتلكه من بُنية تحتية متطورة حلقة وصل موثوقة بين الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في إطار إسهامه بخدمة المستفيدين في المجالات كافة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

انا القضية
وانتي لا تهميني
انا القضية
وانتي لا تهميني
محمدصعيدي
كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله تعالى.
المهم
المدينه الله بستر
متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا

أخر الأخبار

محطة بنزين بالرياض زمن التسعينات الهجرية
محطة بنزين بالرياض زمن التسعينات الهجرية
منذ 12 دقيقة 300
شاهد.. النمر: الخسارة العاطفية تسبب جلطات حادة
شاهد.. النمر: الخسارة العاطفية تسبب جلطات حادة
منذ 29 دقيقة 1561
"توكلنا" يتيح التسجيل للتبرّع بالأعضاء تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين وولي العهد
"توكلنا" يتيح التسجيل للتبرّع بالأعضاء تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين وولي العهد
منذ 45 دقيقة 1562
أميرا الباحة والجوف يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أميرا الباحة والجوف يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
منذ ساعة 1653
جيش الاحتلال يدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس بـ 30 صاروخًا
جيش الاحتلال يدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس بـ 30 صاروخًا
منذ ساعة 1838
التقني فيصل السيف يكشف كيفية ربح الأموال من "سناب شاب"
التقني فيصل السيف يكشف كيفية ربح الأموال من "سناب شاب"
منذ ساعة 1939
"المؤبد" مصير سيدة قتلت زوجها لمحاولته علاجها من الإدمان
"المؤبد" مصير سيدة قتلت زوجها لمحاولته علاجها من الإدمان
منذ ساعتين 742
شاهد..جندية إسرائيلية تبكي وفلسطيني يسخر: "تعيطيش"
شاهد..جندية إسرائيلية تبكي وفلسطيني يسخر: "تعيطيش"
منذ ساعتين 3763
سيول وحبات برد على عسير تستمر حتى المساء
سيول وحبات برد على عسير تستمر حتى المساء
منذ ساعتين 1798
أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل
أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل
منذ 3 ساعات 1976