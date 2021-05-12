نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أميرا الباحة والجوف يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

منذ ساعة
1653
أميرا الباحة والجوف يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

الباحة (صدى):
بعد البادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا سمو أمير الباحة المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.

كما سجل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وقال سموه :" إن تبرع القيادة الحكيمة يأتي امتداداً للأعمال الإنسانية والخيرية التي ينتهجها قادة هذه البلاد المباركة، والرعاية الكريمة التي يولونها للمرضى الذين يحتاجون لزراعة بعض الأعضاء"، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وحث أبناء منطقة الجوف على المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

انا القضية
وانتي لا تهميني
انا القضية
وانتي لا تهميني
محمدصعيدي
كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله تعالى.
المهم
المدينه الله بستر
متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا

أخر الأخبار

محطة بنزين بالرياض زمن التسعينات الهجرية
محطة بنزين بالرياض زمن التسعينات الهجرية
منذ 12 دقيقة 296
شاهد.. النمر: الخسارة العاطفية تسبب جلطات حادة
شاهد.. النمر: الخسارة العاطفية تسبب جلطات حادة
منذ 29 دقيقة 1561
"توكلنا" يتيح التسجيل للتبرّع بالأعضاء تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين وولي العهد
"توكلنا" يتيح التسجيل للتبرّع بالأعضاء تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين وولي العهد
منذ 44 دقيقة 1558
أميرا الباحة والجوف يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أميرا الباحة والجوف يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
منذ ساعة 1653
جيش الاحتلال يدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس بـ 30 صاروخًا
جيش الاحتلال يدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس بـ 30 صاروخًا
منذ ساعة 1838
التقني فيصل السيف يكشف كيفية ربح الأموال من "سناب شاب"
التقني فيصل السيف يكشف كيفية ربح الأموال من "سناب شاب"
منذ ساعة 1939
"المؤبد" مصير سيدة قتلت زوجها لمحاولته علاجها من الإدمان
"المؤبد" مصير سيدة قتلت زوجها لمحاولته علاجها من الإدمان
منذ ساعتين 742
شاهد..جندية إسرائيلية تبكي وفلسطيني يسخر: "تعيطيش"
شاهد..جندية إسرائيلية تبكي وفلسطيني يسخر: "تعيطيش"
منذ ساعتين 3763
سيول وحبات برد على عسير تستمر حتى المساء
سيول وحبات برد على عسير تستمر حتى المساء
منذ ساعتين 1798
أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل
أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل
منذ 3 ساعات 1976