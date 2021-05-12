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التقني فيصل السيف يكشف كيفية ربح الأموال من "سناب شاب"

منذ 20 دقيقة
488
التقني فيصل السيف يكشف كيفية ربح الأموال من "سناب شاب"

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير التقني فيصل السيف، أمس الثلاثاء، عن طريقة ربح الأموال المباشرة من خلال تطبيق "سناب شات".

وقال السيف خلال برنامج "الليوان": "القنوات الموجودة في سناب شات مثل قناة أول بأول يتحدثون مع الجهة الممثلة للقناة، ويطلبون مثال لإحدى الحلقات لإنشاء القناة، وإذا تمت الموافقة يتم إعطاء مسؤول القناة لوحة تحكم وهذه اللوحة يوجد بها دعايات ويقوم الشخص الذي وضع الفيديو بتحديد أماكن الدعاية في المحتوى".

وتابع فيصل السيف قوله: "كلما زادت المشاهدات زادت كمية الدعاية التي يتم منحها عن طريق شركة سناب شات".

وأشار إلى أن القنوات قد تحصل على أرباح تصل شهريا إلى ربع مليون ريال وذلك ينطبق عل القنوات التي تحظى بمشاهدات عالية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمدصعيدي
كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله تعالى.
المهم
المدينه الله بستر
متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا
أبو عبدالله الحربي
آلله يعين
زائر
ويجي واحد كلب يقول اسرائيل دوله صديقة بالمنطقة

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