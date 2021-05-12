نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل

منذ 5 دقائق
1188
أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل

عرعر (صدى):
سجّل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأوضح سموه أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية والعناية من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بمرضى الفشل العضوي النهائي وفتح أبواب الأمل بما يحثنا عليه ديننا الحنيف.

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أبناء منطقة الحدود الشمالية إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا
أبو عبدالله الحربي
آلله يعين
زائر
ويجي واحد كلب يقول اسرائيل دوله صديقة بالمنطقة
أبو عبدالله الحربي
٠٠
خبير زمانه
لاتدلعو الاعبين وحاسبوهم على مايقدمه كل لاعب في كل مباراة وسوف يتغير الحال للافضل وتتحقق البطولات

أخر الأخبار

أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل
أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو أبناء المنطقة للتسجيل
منذ 5 دقائق 1188
أمير الشرقية ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أمير الشرقية ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
منذ 19 دقيقة 1375
نزيل يشعل النيران في السجن المركزي بالكويت
نزيل يشعل النيران في السجن المركزي بالكويت
منذ 25 دقيقة 342
"فوسيني دياباتي" على رادار النصر
"فوسيني دياباتي" على رادار النصر
منذ 35 دقيقة 1794
رسميا..منع صلاة العيد في المغرب
رسميا..منع صلاة العيد في المغرب
منذ 57 دقيقة 2060
شاهد..ضبط محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية مستغلاً الإقبال عليها في العيد
شاهد..ضبط محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية مستغلاً الإقبال عليها في العيد
منذ ساعة 2195
محمد الذايدي : الهلال خرج من الآسيوية بشرف وهو متصدر مجموعته ولم ينسحب
محمد الذايدي : الهلال خرج من الآسيوية بشرف وهو متصدر مجموعته ولم ينسحب
منذ ساعة 431
أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط الأسبق يشرح لماذا لم تُطبق على " حمدالله "
أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط الأسبق يشرح لماذا لم تُطبق على " حمدالله "
منذ ساعة 496
خالد السليمان : الإعلام الرياضي مُخترق ورهينة بعض المتعصبين
خالد السليمان : الإعلام الرياضي مُخترق ورهينة بعض المتعصبين
منذ ساعة 307
شاهد..لحظة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجوهرة في غزة
شاهد..لحظة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجوهرة في غزة
منذ ساعة 2809