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أمير الشرقية ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

منذ 19 دقيقة
1375
أمير الشرقية ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

الدمام (صدى):
عطفاً على البادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا سمو أمير الشرقية وسمو نائبه المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد (قلب، كبد، كلى، رئة) وغيرها.

التعليقات

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أحدث التعليقات

متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا
أبو عبدالله الحربي
آلله يعين
زائر
ويجي واحد كلب يقول اسرائيل دوله صديقة بالمنطقة
أبو عبدالله الحربي
٠٠
خبير زمانه
لاتدلعو الاعبين وحاسبوهم على مايقدمه كل لاعب في كل مباراة وسوف يتغير الحال للافضل وتتحقق البطولات

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