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شاهد..لحظة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجوهرة في غزة

منذ ساعة
2802
شاهد..لحظة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجوهرة في غزة

القدس المحتلة (صدى):
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، قصفا على غزة استهدف خلاله برج الجوهرة والذي كان في غالبيته مشغول من مؤسسات إعلامية.

وكشفت مصادر أن من أبرز الوسائل الإعلامية التي تعمل في برج الجوهرة المدمر، الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة apa المحلية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية.

يذكر أن هذا البرج هو الثاني الذي تستهدفه قوات الاحتلال بعد برج "هنادي" غرب مدينة غزة.

فلسطين
القدس
الاحتلال

التعليقات

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مساعد عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
يليتكك تجيبه للعالمي الملكي الزعيم

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أحدث التعليقات

متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا
أبو عبدالله الحربي
آلله يعين
زائر
ويجي واحد كلب يقول اسرائيل دوله صديقة بالمنطقة
أبو عبدالله الحربي
٠٠
خبير زمانه
لاتدلعو الاعبين وحاسبوهم على مايقدمه كل لاعب في كل مباراة وسوف يتغير الحال للافضل وتتحقق البطولات

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