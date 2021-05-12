شاهد..لحظة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجوهرة في غزة

القدس المحتلة (صدى):
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، قصفا على غزة استهدف خلاله برج الجوهرة والذي كان في غالبيته مشغول من مؤسسات إعلامية.
وكشفت مصادر أن من أبرز الوسائل الإعلامية التي تعمل في برج الجوهرة المدمر، الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة apa المحلية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية.
يذكر أن هذا البرج هو الثاني الذي تستهدفه قوات الاحتلال بعد برج "هنادي" غرب مدينة غزة.