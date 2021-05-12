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رئيس الهلال: أمامنا 4 مباريات هدفنا الفوز بجميعها

منذ 24 دقيقة
1506
رئيس الهلال: أمامنا 4 مباريات هدفنا الفوز بجميعها

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، على ثقته الكبيرة في لاعبي النادي، مشددا على أن كل ما يثار بغاية تشتيت اللاعبين خارج الملعب لن يثنيهم عن مواصلة المشوار.

وقال ابن نافل: "أمام الهلال ولحظة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أربع مباريات بمثابة "نهائيات" مصيرية، غايتنا الفوز بها جميعها؛ للحصول على الدوري الـ17 بمشيئة الله".

وتابع: "في هذا المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري بدأت تتزايد محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب بافتعال موضوعات غير دقيقة، إلى جانب تلك المحاولات، ندرك أن كثير من وسطاء اللاعبين وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين، يستخدمون طُرقًا ملتوية لا يتسع المقام لشرحها من أجل تسويق موكلينهم اللاعبين، وأبرزها الزج باسم الهلال زيفًا، أو افتعال حملات إعلامية ممنهجة لتحقيق مآربهم".

وأضاف: "خلاصة القول، أهدافنا واضحة، أمامنا أربع مباريات كل تركيزنا ينصب بالفوز فيها جميعها، وثقتنا كبيرة بكافة أبطالنا اللاعبين، وكل ما يثار ندرك غاياته، ولن يثنينا شيء عن مواصلة المشوار معًا ليستمر الهلال أولا".

الهلال
نادي الهلال
فهد بن سعد بن نافل

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله اصلح الحال
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️ عسى عمرك طويل يا مليكنا: سلمان يا قايد وطنا و جعل عين ما تحبك يا أبو...
د محمد ماجد بخش
عند تجديد الهوية الوطنية حبذا لو يكون هنالك بيانات توضيخية عليها للمتبرعين مع فصيلة الدم
مساعد
يليتكك تجيبه للعالمي الملكي الزعيم
امل
مشكورين كل عام وانتم بخير

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