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خبير تقني: هذا أول باب لاختراق جوالك

منذ ساعتين
3853
خبير تقني: هذا أول باب لاختراق جوالك

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير التقني فيصل السيف، عن أول باب يمكن من خلاله أن يتعرض الشخص لاختراق بيانات جواله.

وقال السيف خلال برنامج "الليوان" :"يجب أن يكون اسم المستخدم وكلمة السر على الاي كلاود iCloud خاصة فيه فقط، ولا يجب مشاركتها مع أي محل حتى في حال تصليحه أو برمجته".

وشدد فيصل السيف على أن ذلك يعد أول باب للاختراق، قائلا:"بكل سهولة يمكن الدخول لكامل معلوماتك ووضع تطبيقات تساعده في ذلك".

وأشار إلى أن الجوال يمكن أن يكون "جاسوس متنقل"، مؤكدا أن أكثر مكان آمن لتخزين البيانات هو القرص الصلب.

وعن الخدمات السحابية، قال السيف: "هي من أفضل الخدمات إذا ما تبغى تعتمد على نفسك وما عندك شيء تخاف منه، وعليك معرفة الخدمة السحابية التي تستخدمها، فإذا كانت من شركات مصرحة سعودية نعرف بياناتنا في المملكة".

بالفيديو .. خبير تقني يوضح 5 علامات تدل على أن الجوال مُخترق

الاختراق
خبير تقني
فيصل السيف

التعليقات

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أحدث التعليقات

متفائل
قريتك زمن الطيبين جزاك الله خيرا
أبو عبدالله الحربي
آلله يعين
زائر
ويجي واحد كلب يقول اسرائيل دوله صديقة بالمنطقة
أبو عبدالله الحربي
٠٠
خبير زمانه
لاتدلعو الاعبين وحاسبوهم على مايقدمه كل لاعب في كل مباراة وسوف يتغير الحال للافضل وتتحقق البطولات

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