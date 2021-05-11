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خبير تقني: هذا أول باب لاختراق جوالك

منذ 53 دقيقة
2013
خبير تقني: هذا أول باب لاختراق جوالك

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير التقني فيصل السيف، عن أول باب يمكن من خلاله أن يتعرض الشخص لاختراق بيانات جواله.

وقال السيف خلال برنامج "الليوان" :"يجب أن يكون اسم المستخدم وكلمة السر على الاي كلاود iCloud خاصة فيه فقط، ولا يجب مشاركتها مع أي محل حتى في حال تصليحه أو برمجته".

وشدد فيصل السيف على أن ذلك يعد أول باب للاختراق، قائلا:"بكل سهولة يمكن الدخول لكامل معلوماتك ووضع تطبيقات تساعده في ذلك".

وأشار إلى أن الجوال يمكن أن يكون "جاسوس متنقل"، مؤكدا أن أكثر مكان آمن لتخزين البيانات هو القرص الصلب.

وعن الخدمات السحابية، قال السيف: "هي من أفضل الخدمات إذا ما تبغى تعتمد على نفسك وما عندك شيء تخاف منه، وعليك معرفة الخدمة السحابية التي تستخدمها، فإذا كانت من شركات مصرحة سعودية نعرف بياناتنا في المملكة".

بالفيديو .. خبير تقني يوضح 5 علامات تدل على أن الجوال مُخترق

الاختراق
خبير تقني
فيصل السيف

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله اصلح الحال
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️ عسى عمرك طويل يا مليكنا: سلمان يا قايد وطنا و جعل عين ما تحبك يا أبو...
د محمد ماجد بخش
عند تجديد الهوية الوطنية حبذا لو يكون هنالك بيانات توضيخية عليها للمتبرعين مع فصيلة الدم
مساعد
يليتكك تجيبه للعالمي الملكي الزعيم
امل
مشكورين كل عام وانتم بخير

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