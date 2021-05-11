القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات تقدر قيمتها بـ 8 ملايين ريال بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من القبض على (10) أشخاص، تخصصوا في سرقة المركبات والمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها، متخذين من إحدى الورش بالمنطقة الصناعية في مدينة الرياض مقرًا لتنفيذ جرائمهم.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن المتهمين، مواطن، و(8) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.
وأشار إلى ان إجراءات الاستدلال الأولية إلى سرقتهم مركبات تقدر قيمتها بأكثر من (8,000,000) ريال، تم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.