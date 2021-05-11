نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات تقدر قيمتها بـ 8 ملايين ريال بالرياض

منذ ساعة
1723
القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات تقدر قيمتها بـ 8 ملايين ريال بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من القبض على (10) أشخاص، تخصصوا في سرقة المركبات والمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها، متخذين من إحدى الورش بالمنطقة الصناعية في مدينة الرياض مقرًا لتنفيذ جرائمهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن المتهمين، مواطن، و(8) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأشار إلى ان إجراءات الاستدلال الأولية إلى سرقتهم مركبات تقدر قيمتها بأكثر من (8,000,000) ريال، تم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
الشرطة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله اصلح الحال
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️ عسى عمرك طويل يا مليكنا: سلمان يا قايد وطنا و جعل عين ما تحبك يا أبو...
د محمد ماجد بخش
عند تجديد الهوية الوطنية حبذا لو يكون هنالك بيانات توضيخية عليها للمتبرعين مع فصيلة الدم
مساعد
يليتكك تجيبه للعالمي الملكي الزعيم
امل
مشكورين كل عام وانتم بخير

أخر الأخبار

شاهد..لحظة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجوهرة في غزة
شاهد..لحظة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجوهرة في غزة
منذ 3 دقائق 1214
رئيس الهلال: أمامنا 4 مباريات هدفنا الفوز بجميعها
رئيس الهلال: أمامنا 4 مباريات هدفنا الفوز بجميعها
منذ 24 دقيقة 1497
شاهد.. شاب فلسطيني يباغت جنديًا إسرائيليًا ويلقيه على الأرض
شاهد.. شاب فلسطيني يباغت جنديًا إسرائيليًا ويلقيه على الأرض
منذ 36 دقيقة 1816
خبير تقني: هذا أول باب لاختراق جوالك
خبير تقني: هذا أول باب لاختراق جوالك
منذ 53 دقيقة 2004
الأمير عبدالله بن مساعد : أشجع " الزمالك " وأتابع الدوري المصري منذ 30 عامًا
الأمير عبدالله بن مساعد : أشجع " الزمالك " وأتابع الدوري المصري منذ 30 عامًا
منذ ساعة 361
فلاح القحطاني : الاتحاد هو كبير آسيا وسأتغنى به حتى يصل أي فريق سعودي لما وصل إليه
فلاح القحطاني : الاتحاد هو كبير آسيا وسأتغنى به حتى يصل أي فريق سعودي لما وصل إليه
منذ ساعة 332
سعود الصرامي : أين الهجوم الإعلامي الشرس الذي شاهدناه الموسم الماضي على النصر
سعود الصرامي : أين الهجوم الإعلامي الشرس الذي شاهدناه الموسم الماضي على النصر
منذ ساعة 391
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح
منذ ساعة 1658
القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات تقدر قيمتها بـ 8 ملايين ريال بالرياض
القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات تقدر قيمتها بـ 8 ملايين ريال بالرياض
منذ ساعة 1723
كبار العلماء: تسجيل خادم الحرمين وولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء من العمل الصالح وتدعو الجميع لسلوك جادتها
كبار العلماء: تسجيل خادم الحرمين وولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء من العمل الصالح وتدعو الجميع لسلوك جادتها
منذ ساعة 1543