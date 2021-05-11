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الهلال يتأهب للقاء الباطن

منذ 37 دقيقة
1550
الهلال يتأهب للقاء الباطن

نواف السالم (صدى):
أجرى لاعبو الهلال، مساء الثلاثاء، مرانا اعتياديا، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الباطن يوم الجمعة المقبل.

وبدأ الجهاز الفي بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس، المران بتدريبات فنية متنوعة، كما خاض اللاعبون مناورة على جزء من مساحة الملعب، تخللها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وتواجد فواز الطريس في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

ويلتقي الهلال بنظيره الباطن، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
الباطن

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أحدث التعليقات

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يليتكك تجيبه للعالمي الملكي الزعيم
امل
مشكورين كل عام وانتم بخير
د محمد ماجد بخش
نحن في الإعلام قبلك من ٣٠ سنة ونعرف موجة الدعاية التي تجمع جمهور كثير من أبو ريالين
د محمد ماجد بخش
نصر المظلوم واجب ديني وأخلاقي.. تجمع كل الشرائع السماوية بمختلافاتهم فيها عدا رفض الظلم والأخذ بيد الظالم..
د محمد ماجد بخش
أقول لها إنتي يهودية ان شاء الله تحشري معهم حرمة المسجد الأقصى المبارك نفس كرامة ومكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة

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