الهلال يتأهب للقاء الباطن

نواف السالم (صدى):
أجرى لاعبو الهلال، مساء الثلاثاء، مرانا اعتياديا، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الباطن يوم الجمعة المقبل.
وبدأ الجهاز الفي بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس، المران بتدريبات فنية متنوعة، كما خاض اللاعبون مناورة على جزء من مساحة الملعب، تخللها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
وتواجد فواز الطريس في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم.
ويلتقي الهلال بنظيره الباطن، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.