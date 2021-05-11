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بالفيديو .. خبير تقني يوضح 5 علامات تدل على أن الجوال مُخترق

منذ ساعة
1882
بالفيديو .. خبير تقني يوضح 5 علامات تدل على أن الجوال مُخترق

عادل الحربي (صدى):
أوضح الخبير التقني، فيصل السيف، العلامات التي تدل على أن الجوال مُخترق، ومنها ارتفاع درجة حرارته.

وأضاف، خلال برنامج "الليوان" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن من العلامات الأخرى التي تدل على أنه مخترق أن الهاتف لا يستجيب للأوامر كما كان في السابق، وامتلاء الذاكرة بسرعة لسبب غير معروف.

ولفت إلى أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف برغم عدم استخدامه أو نفاذ البطارية بشكل سريع من المؤشرات الدالة على اختراق الهاتف.

وحذر من الاستجابة من الروابط الغريبة أو مجهولة المصدر، مشددًا على حذف التطبيقات التي يحتمل أنها تسببت في حدوث الاختراق.

الجوال
بطارية الهاتف
فيصل السيف
اختراق الهاتف

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أحدث التعليقات

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يليتكك تجيبه للعالمي الملكي الزعيم
امل
مشكورين كل عام وانتم بخير
د محمد ماجد بخش
نحن في الإعلام قبلك من ٣٠ سنة ونعرف موجة الدعاية التي تجمع جمهور كثير من أبو ريالين
د محمد ماجد بخش
نصر المظلوم واجب ديني وأخلاقي.. تجمع كل الشرائع السماوية بمختلافاتهم فيها عدا رفض الظلم والأخذ بيد الظالم..
د محمد ماجد بخش
أقول لها إنتي يهودية ان شاء الله تحشري معهم حرمة المسجد الأقصى المبارك نفس كرامة ومكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة

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