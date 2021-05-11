بالفيديو .. خبير تقني يوضح 5 علامات تدل على أن الجوال مُخترق

عادل الحربي (صدى):
أوضح الخبير التقني، فيصل السيف، العلامات التي تدل على أن الجوال مُخترق، ومنها ارتفاع درجة حرارته.
وأضاف، خلال برنامج "الليوان" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن من العلامات الأخرى التي تدل على أنه مخترق أن الهاتف لا يستجيب للأوامر كما كان في السابق، وامتلاء الذاكرة بسرعة لسبب غير معروف.
ولفت إلى أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف برغم عدم استخدامه أو نفاذ البطارية بشكل سريع من المؤشرات الدالة على اختراق الهاتف.
وحذر من الاستجابة من الروابط الغريبة أو مجهولة المصدر، مشددًا على حذف التطبيقات التي يحتمل أنها تسببت في حدوث الاختراق.