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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

منذ ساعة
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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

الرياض (صدى):
سجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامج التبرع بالأعضاء، وذلك في بادرة إنسانية تعكس عناية القيادة بمرضى الفشل العضوي النهائي.

وتأتي هذه البادرة في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

كما تعد هذه المبادرة تشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد.

وتُشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء، لفتةً حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي كما تُعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المملكة.

خادم الحرمين
ولي العهد
برنامج التبرع بالأعضاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

مساعد
يليتكك تجيبه للعالمي الملكي الزعيم
امل
مشكورين كل عام وانتم بخير
د محمد ماجد بخش
نحن في الإعلام قبلك من ٣٠ سنة ونعرف موجة الدعاية التي تجمع جمهور كثير من أبو ريالين
د محمد ماجد بخش
نصر المظلوم واجب ديني وأخلاقي.. تجمع كل الشرائع السماوية بمختلافاتهم فيها عدا رفض الظلم والأخذ بيد الظالم..
د محمد ماجد بخش
أقول لها إنتي يهودية ان شاء الله تحشري معهم حرمة المسجد الأقصى المبارك نفس كرامة ومكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة

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