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القنصل البريطاني في جدة يكشف عن تفاصيل مثيرة حول اعتناقه للإسلام 

منذ 13 دقيقة
1428
القنصل البريطاني في جدة يكشف عن تفاصيل مثيرة حول اعتناقه للإسلام 

جدة (صدى):
رد القنصل البريطاني في جدة سيف الدين أشر، على بعض الأسئلة التي وردته حول اعتناقه للإسلام، قائلا إنه واجه العديد من التحديات.

وأوضح أنه لم يكن لديه أصدقاء حقيقيون خلال حياته المهنية، بسبب قرار اعتناق الإسلام، مبينا أن ذلك ربما يعود لعمله بشكل أساسي في الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود الكثير من المسلمين في وزارة الخارجية البريطانية.

وأشار إلى أن الإيمان أساس الاستقرار وطمأنينة النفس، مردفا أن الأديان جزء حيوي لحياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وتابع أنه خلال شهر رمضان كان ملهما الاستماع لتجارب المسلمين الآخرين، ورحلاتهم الخاصة، والتنوع الموجود في الإسلام، وذلك عبر سلسلة "ثلاثون قصة وقصة".

جدة
الإسلام
القنصل البريطاني

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أحدث التعليقات

اب عبد الرحمن
ابوناصر لا تعودها خل لعب الكوره عنك الرياضه تبي لياقه وجسم مرن سبقناك وجتنا اصابه حرمنا نتعودها
ابو علي
اشتغتونا بذا الآدمي كل يوم خبر عنه
فهد بن فايز الشهري
ألف سلامه يابو ناصر وقدامك العافية ويطول عمرك على طاعته
bsud
الله يزيدك
زاير
والامتين العربيه والاسلاميه

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