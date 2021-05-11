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"الشؤون الإسلامية": إغلاق 8 مساجد وإعادة فتح 16 أخرى

منذ 24 دقيقة
1296
"الشؤون الإسلامية": إغلاق 8 مساجد وإعادة فتح 16 أخرى

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إغلاق 8 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِقَ خلال 94 يومًا 1129 مسجدًا، فُتِحَ 1114 منها بعد التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة منها، أربعة بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك، لافتة إلى إعادة فتح 16 مسجدًا, خمسة بمنطقة الرياض وأربعة بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة تبوك واثنين بمنطقة المدينة المنورة.

وجاء ذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، وجددت الوزارة دعوتها للمصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية
المساجد

التعليقات

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أحدث التعليقات

اب عبد الرحمن
ابوناصر لا تعودها خل لعب الكوره عنك الرياضه تبي لياقه وجسم مرن سبقناك وجتنا اصابه حرمنا نتعودها
ابو علي
اشتغتونا بذا الآدمي كل يوم خبر عنه
فهد بن فايز الشهري
ألف سلامه يابو ناصر وقدامك العافية ويطول عمرك على طاعته
bsud
الله يزيدك
زاير
والامتين العربيه والاسلاميه

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